Онлайн-трансляция заседания правительства РК
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На повестку заседания вынесены два вопроса
В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина
На повестке заседания вопросы:
- развитие строительной отрасли;
- развитие трансграничных хабов.
По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова, председателя правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимовой.