Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания вынесены два вопроса

Фото: пресс-служба правительства РК

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания вопросы:

- развитие строительной отрасли;

- развитие трансграничных хабов.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова, председателя правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимовой.