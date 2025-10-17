Из-за сокращения международной помощи примерно на 40% около 13,7 млн человек могут оказаться в условиях крайнего голода. К такому выводу пришли эксперты Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В ООН забили тревогу, так как гуманитарные операции по оказанию помощи в шести странах сталкиваются со значительными перебоями, которые к концу года будут только усугубляться. В результате пострадали Афганистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Южный Судан и Судан.

Президент Дональд Трамп заморозил иностранную помощь США сразу после своего возвращения в Белый дом в январе и впоследствии отменил более 80% программ агентства США по оказанию помощи в целях развития (USAID). Массовые сокращения вызвали панику у гуманитарных организаций по всему миру. С 1 июля USAID официально приостановило свою работу.

В ООН отмечают, что кризис разразился на фоне рекордно высокого уровня голода в мире, когда 319 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, в том числе 44 млн находятся в состоянии чрезвычайной ситуации. Голод также охватил Судан и сектор Газа.

Ожидается, что в этом году продовольственная программа ООН получит на 40% меньше финансирования, в результате чего прогнозируемый бюджет составит 6,4 млрд долларов по сравнению с 10 млрд долларов в 2024 году.

Примечательно, что впервые почти за 10 лет на Гаити нет резервных запасов на случай сезона ураганов, а в Афганистане не имеется заблаговременных запасов продовольствия с приближением зимы.

В ООН считают, что быстрая и эффективная продовольственная помощь является жизненно важным средством борьбы с хаосом в странах, которые и без того с трудом справляются с ним, говорится на портале организации news.un.org.