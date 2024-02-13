Опасная пятиэтажка

Акимат и рад бы, да по словам представителей городской власти, рычагов воздействия на недобросовестного собственника-предпринимателя нет.

Когда-то в здании располагалась детская поликлиника, потом – Центрально-Азиатский университет и даже общежитие. Однако вот уже десятилетие оно пустует и разрушается. Горожане и общественники называют его источником повышенной опасности и рассадником антисанитарии. Здесь уже произошли три пожара, изнасилование, несколько несчастных случаев. Брошенный дом облюбовали не только лица без определенного места жительства, но также нар­команы, алкоголики и… дети.

– Стоит, как призрак, стараемся обходить его стороной, – говорит житель соседнего дома Анатолий Бакарев. – Здесь постоянно собираются какие-то подозрительные субъекты. Но больше всего нас беспокоит возможность возгорания, которое может запросто перекинуться на жилой дом по соседству или новостройку.

В спальном районе в центре Жезказгана мимо этого здания проходит лишь одна дорога от школы на центральную улицу. Когда бушуют ветры, в любой момент кусок стекла или кирпича может упасть кому-то на голову.

– В теплое время года здесь дети бегают, играют, – посетовал Анатолий Бакарев. – Хорошо хоть, уличное освещение смонтировали, а то вечером и ночью даже на улицу было страшно выходить.

Заместитель председателя ОО «Гражданский совет Казах­стана» Ринат Бикаев считает, что пора ставить вопрос о возврате пустующего здания в госсобственность.

– В свое время оно было приватизировано всего за 1,6 миллиона тенге, – отметил он. – По моим данным, когда чиновники вышли на собственника с просьбой его выкупить, тот запросил совершенно баснословную сумму – 200 миллионов! И это притом, что здание нельзя отремонтировать, можно только снести. Естественно, за счет бюджета такая сделка не может быть проведена, тем более оно еще не признано аварийным.

По словам Рината Бикаева, здание разграблено и изнутри – нет ни одного радиатора отопления, срезаны перила на лестницах. Местные жители годами обивают пороги акимата, чтобы здание снесли. А пока вынуждены самостоятельно закрашивать «рекламу» сбытчиков наркотических средств, которые располагают ее как снаружи, так и внутри на стенах.

Ежегодно полиция выписывает десятки штрафов за административные нарушения, фиксируемые в здании. Приезжают не только на вызовы, но и регулярно патрулируют опасный район.

Что хуже всего, рядом расположена школа. Было уже несколько случаев, когда детские игры в пустой пятиэтажке заканчивались серьезными травмами после падений.

– Собственник не принимает никаких мер, а такую дорогую, но пришедшую в негодность недвижимость отказываются покупать даже местные предприниматели, – сообщил Ринат Бикаев. – Сейчас мы намерены приложить все усилия, чтобы соответствующая комиссия на законных основаниях вернула здание в собственность государства. А пока собственника можно привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства города по меньшей мере раз в квартал. Было бы проще действовать, если бы тот проживал в Жезказгане, но он живет в другом городе.

Заместитель акима Жезказгана Бакытжан Жайлаубаев согласен с горожанами: здание действительно представляет опасность для окружающих.

– С 2022 года акимат неоднократно обращался к собственнику с просьбой решить вопрос, – сообщил он. – Мы предлагаем ликвидацию либо консервацию объек­та. Но слышим одни обещания. Загвоздка в том, что здание находится в частной собственнос­ти, и у акимата нет реальных рычагов, чтобы заставить владельца навести порядок. С другой стороны, поток жалоб от населения не прекращается, игнорировать их власти тоже не могут.

– Это очень хороший район в центре города, – считает заместитель акима Жезказгана. – С точки зрения градостроительства он удобен как под застройку жилья, так и социальных объектов, тем более что в очереди на жилье в Жезказгане зарегистрированы 2 800 человек. По моему мнению, идеальный вариант – если пус­тующее здание выкупит строительная компания.

По данным Бакытжана Жайлаубаева, сейчас ведутся переговоры с подрядчиком, строящим рядом жилой дом. Вопрос в том, договорятся ли они по цене. В любом случае сегодня единственный рычаг воздействия на недобросовестного собственника здания – это обращение в прокуратуру с последующим решением вопроса в правовом поле.

– Если акимат начнет давить на собственника, в ответ посыпятся жалобы, вплоть до Президента, о том, что бизнес притесняют, – отметил он. – Почему мы вообще поднимаем этот вопрос? Потому что люди жалуются, они устали бояться. И что самое важное – они солидарны с местными властями в этом вопросе. Источник повышенной опасности нужно снести.

– Считаю, что прокуратура обязана вмешаться, – подчеркнул Ринат Бикаев. – В областном или городском ведомстве по идее уже должны были возбудить административное производство, но пока прокуроры ограничиваются рекомендациями акимату решить дело «полюбовно».

На днях ОО «Гражданский совет Казахстана» отправило второе обращение по зданию в адрес прокуратуры. Не менее важен тот факт, что в собственности данного предпринимателя чис­лится еще и земельный участок в черте города, который, как и здание, не используется 10 лет.

По идее, вернее, по закону, владелец должен был в течение трех лет начать там строительство. Но как видим, участок заброшен. Кстати, его вернуть в госсобственность гораздо проще, чем здание.

Чем закончится спор вокруг опасного здания, пока неизвестно. Однако и жители города, и чиновники надеются, что владелец наконец вспомнит о своей недвижимости – хотя бы из опасения ее потерять…