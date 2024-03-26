Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области

Всадники привлечены к административной ответственности за игру в кокпар на проезжей части дороги, сообщает Instagram-аккаунт Kris_p_issyk

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

В Талгарском районе молодые люди настолько увлеклись состязанием в кокпар, что начали играть прямо на проезжей части дороги, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

Стражами правопорядка установлены около 20 человек, участвовавших в игре, все они привлечены к административной ответственности.

Также установлен организатор кокпара, им оказался 55-летний уроженец Алматинской области. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.