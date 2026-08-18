В столице перехватили звонок мошенников в момент передачи им 21 млн теңге

Закон и Порядок

Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, как проводится работа по предупреждению рисков мошенничества и пропаганды наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

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«В условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов. Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление. Наша общая задача - предупреждать угрозы, устранять причины правонарушений и обеспечивать реальную защиту прав граждан», - написал он в соцсети X.

Именно с этой целью  был создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности - один из ключевых инструментов перехода от реагирования на последствия к раннему предупреждению преступности. Центр в круглосуточном режиме анализирует криминогенную обстановку, выявляет потенциальные угрозы и уязвимые зоны, прогнозирует риски и вырабатывает конкретные меры по их предупреждению.

Отдельное направление - мониторинг зарубежного контента в части выявления новых форм и способов преступных угроз. Так, совместно с МВД и акиматами регионов с применением искусственного интеллекта и беспилотных технологий выявлено более 360 потенциально опасных локаций, где высока вероятность преступных посягательств на граждан. В этих местах усилено патрулирование полиции, установлено около 4 тысяч новых точек освещения и более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения. Такой подход уже дает результаты.

По итогам первого полугодия преступность в стране снизилась на 11%, отметил генпрокурор. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей, вымогательств, краж и преступлений на улицах. Продолжается наступательная работа против наркопреступности. Система «Кибернадзор» заблокировала 10 тысяч материалов с признаками пропаганды наркотиков, в том числе более 6 тысяч наркомагазинов. В результате эффективного взаимодействия органов прокуратуры и полиции заблокировано более 464 тысяч дропперских счетов, арестованы наркодоходы на сумму свыше 2,6 млрд теңге.

По данным Берика Асылова, впервые за последние годы удалось переломить тенденцию роста интернет-мошенничеств - их количество снизилось на 9%. Совместными усилиями правоохранительных органов и АО «Казахтелеком» перехвачено свыше миллиона подозрительных звонков, пресечена деятельность 12 зарубежных мошеннических колл-центров.

«Так, в столице Антиколл-центр, созданный по инициативе прокуратуры на базе этого оператора связи, перехватил звонок мошенников в тот момент, когда 76-летняя женщина уже готовилась передать им 21 млн теңге. Деньги удалось сохранить», - пишет он.

Наряду с этим посредством Антифрод-центра Национального Банка заблокированы мошеннические транзакции на сумму более 2,9 млрд теңге.

#прокуратура #мошенники #Асылов #пенсионерка

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