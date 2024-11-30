ОПГ оформляла заведомо невозвратные кредиты на доверчивых акмолинцев

Криминал
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На сегодняшний день по делу признаны потерпевшими семь человек, точное число жертв еще устанавливается, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области сотрудники полиции задержали участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, сообщает Polisia.kz.

26 ноября полицейские выявили ОПГ, занимавшуюся оформлением заведомо невозвратных займов в банках второго уровня на доверчивых граждан этого региона. Задержания проведены сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в городах Кокшетау и Алматы.

Всего оперативники поместили в ИВС пятерых членов преступной группировки, а число пострадавших исчисляется десятками.

По информации оперативников, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты.

Кроме того, фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка.

На сегодняшний день по делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв еще устанавливается. Во время обысковых мероприятий правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, а также мобильные телефоны, флешкарты и банковские договоры.

По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС.

В рамках расследования сотрудниками полиции устанавливается количество потерпевших граждан и общая сумма ущерба.

#ОПГ #Акмолинская область #кредиты #мошенники

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