ОПМ «‎Дәрмек»: ядовитые вещества, наркотики и прекурсоры обнаружили в СКО

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

В полиции рассказали о правонарушениях, зарегистрированных во время первого этапа ОПМ «‎Дәрмек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в рамках ОПМ правоохранители проверили 55 промышленных и медицинских учреждений на территории области. На 13 объектах были выявлены различные нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

— Строгие правила хранения и использования наркосодержащих препаратов необходимы, чтобы гарантировать невозможность их проникновения на «черный рынок». По результатам проверок составлено 24 административных протокола в отношении граждан. Изъято 16,7 кг прекурсоров, 1030 ампул и 120 таблеток психотропных, 394 ампулы наркотических веществ. Также на одном из предприятий обнаружены запасы ртути, которые необходимо было утилизировать. Изъято 45 кг ядовитого вещества, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Кроме того, в период проведения мероприятия сотрудники УПН ДП СКО пресекли два факта сбыта, по которым из незаконного оборота было изъято свыше 1 кг «синтетики».

В МВД сообщили, что за время проведения операции «‎Дәрмек» проверено порядка 900 предприятий и организаций, использующих медицинские препараты в своей деятельности.

Выявлено 22 уголовных правонарушения в сфере обращения с наркотическими средствами и ядовитыми веществами. К административной ответственности привлечено 230 человек, в том числе 48 медицинских работников. За нарушения условий хранения изъято 43 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 9 тысяч таблеток и около 15 тысяч ампул медицинских препаратов. Ограничен оборот свыше 3 тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения.

– К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Северо-Казахстанской области обнаружено и изъято 45 кг ртути, которая хранилась с нарушением правил обращения с ядовитыми веществами. Также при проверке столичной медицинской организации выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 350 ампул морфина. За такие нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток. Работа в данном направлении продолжается, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.


 
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