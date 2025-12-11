Определен состав нацсборной Казахстана по шорт-треку на зимнюю Олимпиаду в Милан-2026

Имена обладателей лицензий стали известны по итогам мировых туров по шорт-треку, проходивших с 9 октября по 30 ноября этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: НОК

Всего в копилке у нашей сборной 9 олимпийских лицензий. По решению главного тренера Петра Гамидова и тренерского штаба по шорт-треку ожидается, что на зимней Олимпиаде 2026 года за медали будут бороться Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Информация по лицензиям: 2000 м (микст) — 1 лицензия Мужчины: 500 м — 2 лицензии 1000 м — 1 лицензия Женщины: 500 м — 2 лицензии 1000 м — 1 лицензия 1500 м — 2 лицензии.

Напомним, ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина - выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две лицензии по фигурному катанию. Таким образом, определены имена 6 спортсменов, завоевавших 11 лицензий на Олимпиаду.

Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

