Елена Левкович
Подведены итоги национальной программы «Үздік жағажай». Конкурс инициирован АО «НК «Kazakh Tourism» при поддержке Министерства туризма и спорта РК, НПП «Атамекен», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АО «НК «Kazakh Tourism»

На рассмотрение экспертной комиссии было представлено более 30 пляжей из разных регионов Казахстана - как частные, так и муниципальные. Оценивание проводилось согласно национальному стандарту СТ РК 3013-2017 с учетом отдельных критериев международной программы Blue Flag («Голубой флаг» - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания).

Членами комиссии принимались во внимание безопасность акватории, санитарное состояние и инфраструктура, наличие спасателей и медицинских постов, удобство входа в воду, планировка территории, регулярный контроль качества воды и экологические инициативы, такие как раздельный сбор мусора, использование солнечных душевых и проведение экообразовательных мероприятий.

В итоге лучшими стали: пляж одного из отелей в поселке Бурабай (Акмолинская область) - 166 баллов из возможных 170. Вторым стал Городской пляж №5 (Алматинская область, г. Конаев) – 145,5 баллов. Третье место заняла Центральная набережная Павлодара со 145 баллами.

Победители отличаются чистой и безопасной акваторией, развитой инфраструктурой (раздевалки, душевые, зоны отдыха, кафе), доступностью для семей с детьми, а также использованием экологичных решений и инициатив по сохранению природы.

Кроме того, после конкурсного обзора экспертная комиссия рассмотрела заявки по пляжам Акмолинской (г. Щучинск, п. Бурабай, Зеренда), Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской областей. Теперь по ним запланированы работы по приведению территорий в соответствие с национальным и международным стандартами, акимат в этом деле поддержит бизнес-сообщество.

«Программа «Үздік жағажай» - это не только определение лучших пляжей страны, но и стимул для регионов развивать свои зоны отдыха в соответствии с международными стандартами. Призеры своим примером демонстрируют, каким должен быть современный пляж: безопасным, комфортным и экологичным», - отметил и.о. председателя правления «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы, добавив, что отныне программа «Үздік жағажай» станет ежегодной.

