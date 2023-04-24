Определены условия функционирования в Казахстане Центра по ЧС и снижению риска стихийных бедствий

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Закон направлен на регулирование деятельности Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, созданного для сотрудничества в области ЧС, в частности, определены условия деятельности этой международной организации на территории Казахстана. Соглашение окажет положительное влияние на предотвращение чрезвычайных ситуаций и укрепление международного сотрудничества в этой сфере.