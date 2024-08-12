Определилась лучшая бригада скорой помощи в Казахстане
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Второй год подряд побеждает область Абай
В период с 9 по 10 августа в Петропавловске была проведена ежегодная «Спартакиада бригад скорой медицинской помощи». Это мероприятие собрало лучшие команды со всей страны, которые состязались за звание лучшей бригады, сообщает Kazpravda.kz
По итогам спартакиады Бригада скорой медицинской помощи области Абай заняла первое место, утвердив свою прошлогоднюю победу.
Данная спартакиада проводится ежегодно. Ее цель - совершенствование работы бригад скорой медицинской помощи и внедрение международных стандартов в экстренной медицине Казахстана.