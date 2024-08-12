Определилась лучшая бригада скорой помощи в Казахстане

Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Второй год подряд побеждает область Абай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 9 по 10 августа в Петропавловске была проведена ежегодная «Спартакиада бригад скорой медицинской помощи». Это мероприятие собрало лучшие команды со всей страны, которые состязались за звание лучшей бригады, сообщает Kazpravda.kz

По итогам спартакиады Бригада скорой медицинской помощи области Абай заняла первое место, утвердив свою прошлогоднюю победу.

Данная спартакиада проводится ежегодно. Ее цель - совершенствование работы бригад скорой медицинской помощи и внедрение международных стандартов в экстренной медицине Казахстана.

 

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