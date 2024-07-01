Определились соперники казахстанцев по первому кругу Уимблдона

Призовой фонд турнира в этом году составляет 63 млн долларов

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко, Александр Недовесов и Анна Данилина узнали соперников по Открытому чемпионату Великобритании, который стартует сегодня 1 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Елена Рыбакина (4 WTA) проведёт матч с тёзкой - румынкой Еленой Габриэлой Рузе (152 WTA), а Юлия Путинцева (34 WTA) - с немкой Анжеликой Кербер (221 WTA).

Александр Бублик (23 ATP) стартует против чеха Якуба Меншика (85 ATP), Александр Шевченко (58 ATP) - против 16-й ракетки мира из Франции Уго Умбера.

Александр Бублик и Александр Шевченко сыграют в паре. Им в соперники достался дуэт Юки Бхамбри (Индия) / Альбано Оливетти (Франция).

Первая ракетка страны в паре Александр Недовесов заявился вместе с колумбийцем Эскобаром. Их первой соперницей станет испанская пара Роберто Карбалес Баена – Каррено Буста.

Анна Данилина и ее напарница Сюй Ифань из Китая померятся силами с польскими теннисистками Магдаленой Френх и Катажиной Кавой.