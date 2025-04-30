Оптимизация налогообложения Экспортно-кредитного агентства усилит поддержку казахстанского экспорта

Компании и Рынки
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В Казахстане оптимизируют налогообложение Экспортно-кредитного агентства, чтобы повысить эффективность его работы и усилить поддержку отечественного бизнеса на внешних рынках, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

 «Оптимизируется налогообложение Экспортно-кредитного агентства - оно становится более четким, понятным и приближенным к налогообложению страховых компаний», - пояснил Амрин, комментируя инициативу.

По его словам, реформа направлена на улучшение работы одного из ключевых инструментов государственной поддержки экспорта.

«В международной практике экспортно-кредитные агентства - это важный механизм продвижения экспорта и поддержки национального бизнеса за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы Экспортно-кредитное агентство в Казахстане работало по таким же понятным и эффективным правилам», - пояснил он.

Амрин подчеркнул, что обновленный налоговый режим позволит Экспортно-кредитному агентству эффективнее выполнять свою миссию, снижая издержки и административные барьеры. Это, в свою очередь, создаст дополнительные стимулы для развития внешнеэкономической деятельности казахстанских компаний.

#компании #экспорт #рынки

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