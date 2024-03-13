В Астане опубликовали список прошедших по жилищной программе Elorda zhastary

Недвижимость
128
Дана Аменова
Корреспондент

Столичное Управление жилья опубликовало результаты отбора про программе Elorda zhastary, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Результаты отбора по жилищной программе Elorda zhastary можно посмотреть на сайте Управления жилья и жилищной инспекции города и на портале zhilfond.kz. Они опубликованы по трем спискам: «одобрено», «одобрено – резерв» и «отклонено».

«Гражданам со списка «одобрено» на электронную почту, указанную при подаче заявки (возможно, будет в папке «Спам»), отправлен электронный вариант направления в АО «Отбасы банк». Его необходимо распечатать и в течение 10 рабочих дней обратиться в любое отделение Отбасы банк в Астане для оценки платежеспособности. В случае неявки в банк в течение 10 рабочих дней с момента получения направления, Центр жилья вправе аннулировать направление», — пояснили в городской администрации.

Граждане со списка «Одобрено – Резерв» соответствуют основным условиям программы, однако в виду набора меньшего количества баллов и окончания лимита, включены в резервный список. В случае если с основного списка одобренных будут те, кто не подтвердил платежеспособность в банке, направление на прохождение платежеспособности будут выдаваться гражданам с резервного списка одобренных, согласно очередности

В пресс-службе добавили, что граждане со списка «отклонено» не соответствуют требованиям программы по причинам, с которыми подробнее можно ознакомиться в личном кабинете на портале birge.astana.kz.

#Астана #программа #акимат #льготы #отбор #результаты #публикация #Elorda zhastary

Популярное

Все
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Кодекс преткновения
Не хуже импорта, а еще – дешевле
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Ваш размер
Снег убирать нужно вовремя!
Не «поите» автомойки питьевой водой!
Полная очистка невозможна?
Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
Человек или его цифровое подобие?
В Караганде газифицирована всего треть домов из тех, к которым подведены сети
Лицензировать деятельность частных детективов вновь предлагают в Казахстане
Рупор для народа
В Астане к 90-летию летчика-космонавта Юрия Гагарина открылась выставка
Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдлимпийских играх
Что делать, если Вас затопил сосед
Всегда был на стороне правды
Прогрессивные отношения
В каком регионе Казахстана больше потребляют мяса и фруктов
Олжас и его друзья
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

В Астане приостановили работу на 33 строительных объектах
Как рынок недвижимости отреагировал на землетрясение в Алма…
Арендное жилье без права выкупа: в Астане опубликовали спис…
Где строят больше всего жилья в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]