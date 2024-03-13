В Астане опубликовали список прошедших по жилищной программе Elorda zhastary

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Результаты отбора по жилищной программе Elorda zhastary можно посмотреть на сайте Управления жилья и жилищной инспекции города и на портале zhilfond.kz. Они опубликованы по трем спискам: «одобрено», «одобрено – резерв» и «отклонено».

«Гражданам со списка «одобрено» на электронную почту, указанную при подаче заявки (возможно, будет в папке «Спам»), отправлен электронный вариант направления в АО «Отбасы банк». Его необходимо распечатать и в течение 10 рабочих дней обратиться в любое отделение Отбасы банк в Астане для оценки платежеспособности. В случае неявки в банк в течение 10 рабочих дней с момента получения направления, Центр жилья вправе аннулировать направление», — пояснили в городской администрации.

Граждане со списка «Одобрено – Резерв» соответствуют основным условиям программы, однако в виду набора меньшего количества баллов и окончания лимита, включены в резервный список. В случае если с основного списка одобренных будут те, кто не подтвердил платежеспособность в банке, направление на прохождение платежеспособности будут выдаваться гражданам с резервного списка одобренных, согласно очередности

В пресс-службе добавили, что граждане со списка «отклонено» не соответствуют требованиям программы по причинам, с которыми подробнее можно ознакомиться в личном кабинете на портале birge.astana.kz.