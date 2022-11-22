Размер премии на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тысяч тенге.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года № 923 опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын», сообщат Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
Номинация «Эстрада»: Куснадин Акбота, Омаров Нуртас.
Номинация «Классическая музыка»: Расылхан Шынгыс, Алтынбек Айгерим.
Номинация «Народное творчество»: Саденов Танат, Камажан Аяулым.
Номинация «Литература»: Талапов Шерхан, Толтай Файзолла.
Номинация «Театр и кино»: Серикболова Назерке, Абил Мирас.
Номинация «Спорт»: Асаубаева Бибисара, Абдумалик Жансая.
Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»: Толеп Алмас, Жабагин Арнур.
Номинация «Журналистика»: Абделиев Шерхан.
Номинация «Общественная деятельность»: Набиева Оксана, Жумырбаев Тимур.
Номинация «Наука»: Егизбек Камила, Машуров Фарух.
Размер Государственной молодежной премии «Дарын» на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тысяч тенге, отметили в МИОР.