Фестиваль «Цветение яблони Сиверса» прошел в области Жетісу

Сегодня на территории Государственного национального природного парка «Жоңғар-Алатау», вблизи села Тополевка Сарканского района области Жетісу, на высоком организационном уровне прошёл фестиваль «Цветение яблони Сиверса», посвящённый уникальному природному явлению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Масштабное мероприятие было направлено на развитие туристического потенциала региона, продвижение экологического туризма, популяризацию природного наследия области, а также формирование культуры сохранения природного фонда яблони Сиверса, имеющей мировое значение.

Фестиваль посетили более 7 тысяч человек. Кроме того, в мероприятии приняли участие более 50 блогеров и инфлюенсеров, которые способствовали продвижению туристического потенциала области Жетісу и популяризации фестиваля среди широкой аудитории.

Стоит отметить, что область Жетісу является одним из основных природных ареалов произрастания дикой яблони Сиверса, которая считается прародителем всех культурных сортов яблок в мире. По оценкам учёных, около 48% мирового природного фонда этого уникального вида сосредоточено именно в регионе Жетісу.

В рамках фестиваля гостям была представлена насыщенная программа: посещение цветущих яблоневых массивов Сиверса, художественный конкурс в формате pleinair, культурно-массовые мероприятия, национальные спортивные игры, выставки ремесленников, мастер-классы и концертная программа.

Особое место в программе занял международный творческий проект с участием художников из зарубежных стран. Свои работы представили мастера из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Казахстана. По итогам выставки участники были награждены за вклад в развитие культурного обмена и продвижение природного наследия региона через искусство.

Главными музыкальными гостями фестиваля стали казахстанские исполнители Bayansulu и Қуандық Рахым, выступление которых стало ярким украшением праздничной программы.

Фестиваль, включённый в республиканский календарь мероприятий, подтвердил свою значимость как важная культурно-туристическая площадка, способствующая развитию внутреннего и въездного туризма, укреплению туристического имиджа области Жетісу и продвижению уникального природного потенциала региона на международном уровне.