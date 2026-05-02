«Чемпионы на льду»: мировые фигуристы устроили шоу в столице

Вчера в столице прошло масштабное ледовое шоу «Чемпионы на льду» под руководством Этери Тутберидзе, передает Kazpravda.kz

Представление состоялось на арене Барыс Арена и собрало более 9 тыс. зрителей.

На лед вышли звезды мирового фигурного катания — Элизабет Турсынбаева, Алина Загитова, Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и другие титулованные спортсмены.

По данным организаторов, шоу вызвало высокий интерес не только у жителей столицы: посмотреть выступления чемпионов приехали зрители из разных регионов Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Проведение подобных мероприятий подтверждает статус Астаны как площадки для международных спортивных и культурных проектов.