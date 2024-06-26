Опыт современных вооруженных конфликтов обсудили на сборе с руководящим составом Вооруженных сил

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На нем были рассмотрены вопросы совершенствования подходов в подготовке войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов и подведены итоги деятельности органов военного управления и войск за зимний период 2024 учебного года.

В мероприятии приняли участие начальники структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, военных вузов, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родов войск.

На сборе были заслушаны доклады командующих войсками региональных командований об итогах оперативных полевых мероприятий и поставлен ряд задач по реализации приоритетных направлений деятельности оборонного ведомства.

В рамках оперативно-методического сбора состоялась военно-научная конференция. На ней прозвучали доклады об основных тенденциях современных вооруженных конфликтов, методах информационного противоборства, особенностях применения средств связи пунктов управления соединений и частей. Вниманию участников была предложена тема текущего состояния и перспектив оснащения беспилотных авиационных систем. Были рассмотрены также особенности применения сил территориальной обороны по опыту войн и вооруженных конфликтов.

Для участников сбора на учебном полигоне «Майлино» были проведены показные занятия. На них изучены способы уничтожения бронированных объектов, противодействия беспилотным летательным аппаратам противника и преодоления минно-взрывных заграждений при совершении марша. Рассмотрена методика подготовки тактических учений с учетом современных условий ведения боевых действий. Исследованы вопросы использования боевых возможностей гладкоствольного оружия по противодействию БПЛА в пунктах постоянной дислокации, на позициях и пунктах управления.

На практическом занятии офицеры отработали также вопросы размещения командных пунктов оперативного объединения в урбанизированной местности.