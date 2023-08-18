Органайзер для стола подарил президенту алматинский третьеклассник (видео)

Ученик третьего класса алматинской школы "Prometheus School" Салим Копеев опоздал на встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, но зато подарил ему собственное изобретение - органайзер для рабочего стола, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Скрин с видео

"Господин президент, я просто не успел на встречу, я в уборной был. Это вам подарок. Органайзер для стола. Прикрепите на стол. На парте всегда бывает беспорядок из школьных принадлежностей и ты на них отвлекаешься и не успеваешь", – пояснил мальчик.

Салим рассказал, что спроектировать органайзер ему помог папа. Модель была распечатана на 3D-принтере для всего класса.