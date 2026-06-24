Организатора сети сбыта наркотиков доставили из Польши в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Польши экстрадирован подозреваемый, возглавлявший транснациональную преступную группу по сбыту синтетических наркотиков и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как уточняется, сотрудники надзорного органа и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Польше, экстрадировали из указанной страны гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство транснациональной преступной группой, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также легализацию преступных доходов.

Спецпрокуроры установили, что, являясь руководителем транснациональной преступной группы, он организовал через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджереTelegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. В результате преступной деятельности, через банковские счета проведено свыше 2,8 млрд тенге, которые были выведены за пределы Казахстана, но принятыми в последующем мерами конфискованы в доход государства.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий у членов данной преступной группы также изъяты 1,2 кг наркотических средств и психотропных веществ. После совершения преступления часть участников группы была осуждена, а подозреваемый, являясь её организатором, от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года он был задержан на территории Польши, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Казахстан.

«В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества», – добавили в Генпрокуратуре.

Ранее иностранца с крупной партии «синтетики» задержали в Таразе. Общий вес изъятого наркотика составил 59,01 гр.