Организацию летнего отдыха для детей обсудили в правительстве

С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы организации летнего отдыха для детей рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В обсуждении приняли участие представители заинтересованных государственных органов и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

О работе летних лагерей доложил вице-министр просвещения Едил Оспан. С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях.

При организации отдыха особое внимание уделяется безопасности детей. Еще до их отправки специалисты санитарно-эпидемиологических служб тщательно проверяли оздоровительные объекты. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова отметила, что санитарная обстановка в лагерях находится на постоянном контроле.

В регионах были также приняты планы по тематическому наполнению летнего отдыха детей. В них, помимо программ в лагерях, предусмотрены и другие познавательные мероприятия. Здесь возникает вопрос обеспечения безопасности при перевозке детей.

В этой связи заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха напомнил о необходимости заблаговременно уведомлять отделы полиции о планируемых поездках. В таких случаях для обеспечения безопасности на дороге будет организовано сопровождение патрульными машинами.