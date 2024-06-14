Организацию летнего отдыха для детей обсудили в правительстве

Образование, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы организации летнего отдыха для детей рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. В обсуждении приняли участие представители заинтересованных государственных органов и заместители акимов областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

О работе летних лагерей доложил вице-министр просвещения Едил Оспан. С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях.

При организации отдыха особое внимание уделяется безопасности детей. Еще до их отправки специалисты санитарно-эпидемиологических служб тщательно проверяли оздоровительные объекты. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова отметила, что санитарная обстановка в лагерях находится на постоянном контроле.

В регионах были также приняты планы по тематическому наполнению летнего отдыха детей. В них, помимо программ в лагерях, предусмотрены и другие познавательные мероприятия. Здесь возникает вопрос обеспечения безопасности при перевозке детей.

В этой связи заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха напомнил о необходимости заблаговременно уведомлять отделы полиции о планируемых поездках. В таких случаях для обеспечения безопасности на дороге будет организовано сопровождение патрульными машинами.

«Вопрос активного летнего отдыха детей должен быть на особом контроле. Необходимо создать все условия для того, чтобы ученики с максимальной пользой провели каникулы. В этом деле важна согласованная работа заинтересованных государственных органов. Координация этой работы возложена на Министерство просвещения», — отметила Тамара Дуйсенова.

 

#дети #Правительство #отдых #лето #лагерь

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