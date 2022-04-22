Оса спровоцировала ДТП с автобусом в Шымкенте - видео

В социальных сетях распространилась видеозапись выехавшего на тротуар пассажирского автобуса. Случай произошел на пересечении улиц Т. Рыскулова и Б. Момышулы в городе Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водителю стало плохо из-за укуса осы, в результате чего, не справившись с управлением, он повернул на обочину дороги и выехал на тротуар», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Отмечается, что мужчине оказали медицинскую помощь. Никто не пострадал.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!