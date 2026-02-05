ОСДП обсудила с представителями ППО ключевые вопросы конституционной реформы

Конституционная реформа
135
Айман Аманжолова
корреспондент

В офисе Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) состоялась встреча с представителями первичных партийных организаций партии из Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей. Основной темой обсуждения стал проект новой Конституции и его значение для защиты прав граждан и развития демократических институтов, передает Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

Открывая встречу, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что конституционная реформа является важным этапом политического развития страны и отражает запрос общества на более справедливую, ответственную и человекоцентричную модель государства. По его словам, многие положения проекта новой Конституции перекликаются с программными установками социал-демократов и обсуждались в партии на протяжении многих лет.

В ходе встречи особое внимание было уделено изменению баланса ветвей власти, усилению роли парламента и повышению подотчётности правительства. Участники обсудили вопросы независимости судебной системы, ответственности государственных органов, а также необходимость приведения действующего законодательства в соответствие с нормами новой Конституции.

Представители первичных партийных организаций подняли широкий круг практических проблем от защиты прав граждан и вопросов справедливого правоприменения до кибермошенничества, закредитованности населения и социально-экономической ситуации в регионах. В ходе открытого диалога подчёркивалось, что принятие новой Конституции должно сопровождаться реальными механизмами общественного и парламентского контроля, а также активным участием граждан в принятии решений.

Отдельный акцент был сделан на роли первичных партийных организаций как ключевого канала обратной связи между обществом и политическими институтами. Участники отметили, что именно на уровне ППО формируются конкретные предложения, основанные на региональной специфике и повседневных проблемах граждан.

По итогам встречи была подтверждена готовность ОСДП продолжать системную работу с партийным активом и регионами в рамках дальнейшего общественного обсуждения конституционной реформы. В партии подчеркнули, что поддержка ключевых положений проекта Конституции не исключает критического анализа отдельных норм и необходимости их доработки в интересах человека и общества.

Встреча прошла в рабочей и конструктивной атмосфере, продемонстрировав высокий уровень вовлечённости партийного актива в обсуждение будущего государственного устройства страны.

#ОСДП #реформа #конституция

