Как выяснилось, в удостоверении личности женщины день рождения в структуре ИИН был указан как 31 мая 1991 года, тогда как по свидетельству о рождении она появилась на свет 13 мая. Несоответствие обнаружили на работе при внедрении новой системы начисления заработной платы. Ошибка в ИИН привела к невозможности корректно перечис­лять пенсионные взносы, налоги и иные обязательные платежи.

Гражданка обратилась с заявлением в органы документирования о корректировке данных, однако получила отказ и пошла в суд. Специализированный межрайонный административный суд области Жетысу рассмотрел иск о признании незаконным отказа во внесении корректировки в индивидуальный идентификационный номер и обязал соответствующие органы устранить нарушения, обеспечив восстановление прав истицы.