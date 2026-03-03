Ошибка в ИИН – это серьезно Общество 4 марта 2026 г. 3:15 4 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Не тот ИИН вписали в удостоверение личности жительницы Талдыкоргана. Это создало ей множество проблем, решить которые помогло только обращение в суд. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как выяснилось, в удостоверении личности женщины день рождения в структуре ИИН был указан как 31 мая 1991 года, тогда как по свидетельству о рождении она появилась на свет 13 мая. Несоответствие обнаружили на работе при внедрении новой системы начисления заработной платы. Ошибка в ИИН привела к невозможности корректно перечислять пенсионные взносы, налоги и иные обязательные платежи. Гражданка обратилась с заявлением в органы документирования о корректировке данных, однако получила отказ и пошла в суд. Специализированный межрайонный административный суд области Жетысу рассмотрел иск о признании незаконным отказа во внесении корректировки в индивидуальный идентификационный номер и обязал соответствующие органы устранить нарушения, обеспечив восстановление прав истицы. #суд #ЦОН #ИИН #ошибки