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В столице на аллее по улице Сыганак 49-летний мужчина повредил конструкцию и разорвал плакат с назиданиями великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в МВД РК, своими действиями он проявил неуважение к общественным и культурным ценностям, осквернив память выдающегося мыслителя и символ национального наследия.

«По данному факту полицейскими составлен протокол. Суд назначил нарушителю наказание в виде ареста сроком на 20 суток», – сказано в информации.

В правоохранительных органах отметили, что в рамках реализации принципа «Закон и порядок» полиция Астаны уделяет особое внимание профилактике вандализма и пресечению фактов умышленного повреждения чужого имущества. С начала года зарегистрировано 131 административное правонарушение данной категории. Все нарушители наказаны.

В полиции напомнили, что порча общественного имущества — правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Граждан призывают бережно относиться к символам культурного наследия и сообщать о нарушениях на канал 102.