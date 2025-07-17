Осквернившего стенд с назиданиями Абая вандала арестовали в Астане

Закон и Порядок
91
Дана Аменова
корреспондент

Нарушителя арестовали на 20 суток

Фото: Polisia.kz

В столице на аллее по улице Сыганак 49-летний мужчина повредил конструкцию и разорвал плакат с назиданиями великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметили в МВД РК, своими действиями он проявил неуважение к общественным и культурным ценностям, осквернив память выдающегося мыслителя и символ национального наследия.

«По данному факту полицейскими составлен протокол. Суд назначил нарушителю наказание в виде ареста сроком на 20 суток», – сказано в информации.

В правоохранительных органах отметили, что в рамках реализации принципа «Закон и порядок» полиция Астаны уделяет особое внимание профилактике вандализма и пресечению фактов умышленного повреждения чужого имущества. С начала года зарегистрировано 131 административное правонарушение данной категории. Все нарушители наказаны.

В полиции напомнили, что порча общественного имущества — правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Граждан призывают бережно относиться к символам культурного наследия и сообщать о нарушениях на канал 102.

 
Напомним, ранее инцидент с разрушением памятников участникам ВОВ произошел в Акмолинской области. 
 
#арест #Абай #вандал

Популярное

Все
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Больше квадратура – выше тариф
У косарей работы нынче много
В Астане прошел республиканский семинар по вопросам урбанистики
Три завода – три судьбы
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Стратегический культурный ресурс государства
Заготовили треть от необходимого запаса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Наши славные юные номады
Бублик выступит на Almaty Open
Создаются новые рабочие места
На пути к устойчивости и солидарности
Погорели на освещении
Детсадов в Алматы станет существенно больше
Главное – обеспечить достойные условия
К единым стандартам управления и обслуживания
Ценность Человека труда
Перспективы развития музея «Есік»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
День работников рыбного хозяйства
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Способен дать фору другим
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Жителя Петропавловска осудили на семь лет за распространени…
Марихуана не дошла до адресата в Кызылординской области
Браконьеров в Атырау оштрафовали на сумму более 4 млн тенге
Брошюры с QR-кодами раздает полиция жителям области Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]