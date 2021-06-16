Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Казахстане предлагается сократить основания для госзакупок из одного источника. Соответствующие поправки по вопросам государственных закупок одобрил Мажилис на пленарном заседании во втором чтении, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к законопроекту, планируется внести изменения и дополнения в 3 закона, в рамках чего предусматривается сокращение государственных закупок из одного источника.
Так, предлагается из 52 оснований прямого заключения договора исключить 3: приобретение материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения, приобретение услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан, приобретение товаров до 100 месячных расчетных показателей, а также работ и услуг – до 500 месячных расчетных показателей.
Также законопроектом предлагается новый способ закупок – конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Этот способ внедряется в целях полного исключения человеческого участия в процессе государственных закупок. Посредством широкой интеграции электронной системы государственных закупок предполагается, что веб-портал будет автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующий рейтинг.
Кроме того, поправками повышается эффективность и упрощаются процедуры проведения государственных закупок. Вводится новый способ закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений. Данный способ позволит сократить процедуры закупок. Он будет использоваться по стандартным (типичным) товарам, работам, услугам (канцелярские товары, горюче-смазочные материалы, услуги связи и другие). На первом этапе будут отбираться потенциальные поставщики, соответствующие установленным требованиям, с которыми будет заключено рамочное соглашение. На втором этапе заказчики будут направлять потенциальным поставщикам, с которыми заключено рамочное соглашение, заявки на приобретение товаров, работ, услуг. Договор будет заключаться с тем, кто представит наилучшее предложение.
Кроме того, законопроектом предлагается введение нового способа закупок в виде электронного магазина, который позволит существенно ускорить процесс выбора поставщика, а также повысит экономию бюджетных средств за счет создания прозрачного конкурентного рынка для малозначительных товаров, работ и услуг.