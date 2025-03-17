Основателей финпирамиды «ХАС» осудили за мошенничество в Павлодаре

Правонарушители выманили у доверчивых граждан более двух миллиардов тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды «ХАС», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Суд установил, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денег от граждан под видом высокодоходных вкладов. Обещанное вознаграждение — до 70% прибыли — звучало весьма заманчиво и многие доверились.

В результате 376 граждан в городах Астана, Алматы, Павлодар, Экибастуз и других населённых пунктах передали мошенникам более 2 миллиардов тенге.

«Прокуратура, представлявшая государственное обвинение, настаивала на строгом наказании для руководителя преступной схемы. Суд поддержал позицию обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы. Остальные участники группы также получили различные сроки и виды наказания», – сообщили в надзорном органе.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.