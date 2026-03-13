– Жить по ней предстоит вам, и от вашей осознанности и поддерж­ки зависит будущее Казахстана. В проекте новой Конституции отражены все важные аспекты молодежной политики: качественное образование, защита нравственности, достойное будущее, – отметила заместитель акима.

Старший преподаватель кафед­ры «Философия и социальные науки» Торайгыров университета Борис Поломарчук привел мнение американского государственного деятеля Томаса Джефферсона, который считал, что Конституцию необходимо пересматривать примерно раз в поколение – каждые 20 лет. Борис Поломарчук согласен, ведь время не стоит на месте: появляются новые профессии и новые общественные запросы, поэтому Основной закон должен отвечать современным реалиям. Без попыток развития невозможно движение вперед.

– Государство будет создавать условия для качественного образования и работы. Но в ответ каждый должен проявлять ответственность и участвовать в жизни страны. Именно молодежь станет локомотивом будущего Казахстана – в политике, культуре, спорте и бизнесе, – подчеркнул политолог.

Он также напомнил о молодежных инициативах «Таза Қазақстан» и «Жасыл ел», активисты этих движений доби­ваются успехов и в других сферах. Вчерашние студенты сегодня показывают большие результаты в спорте, бизнесе и на государст­венной службе.

Эксперт призвал молодежь всегда проявлять гражданскую позицию, участвовать в общественной жизни и предложил молодым семьям приходить на различные мероприятия вместе с детьми, чтобы с раннего возраста прививать им активную позицию.

Встреча проходила в теплой доверительной обстановке, каждый мог задать свой вопрос, а участники встречи также с интересом слушали своих сверст­ников. Например, магистрант Маргулан университета Аян Давлетяров в своем выступлении отметил три самых важных, на его взгляд, аспекта в проекте Основного закона.

– Это верховенство закона, равные возможности и социальная справедливость. Я считаю, эти принципы гарантируют нам получение качест­венного образования и возможность заниматься любимым делом, – сказал молодой специалист.

Тему продолжила студентка четвертого курса Торайгыров университета Нургуль Жиенбек, которая поделилась своим видением значения предстоящего референдума: принципы справедливости и равных возможностей открывают молодым людям путь к активному участию в государственном управлении – не через знакомства и связи, а через образование и профессионализм.