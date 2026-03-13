Основной закон должен отвечать современным реалиям

Конституционная реформа
86
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Доме дружбы состоялся круглый стол «Конституция и мы: диалог о будущем», в котором приняли участие заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова, активные студенты и преподаватели, представители рабочей молодежи, неправительственных объединений. Айгуль Маликова подчеркнула, что активность сегодняшней молодежи очевидна – многие из участников этого диалога и сами продви­гают среди сверстников проект новой Конституции.

фото автора

– Жить по ней предстоит вам, и от вашей осознанности и поддерж­ки зависит будущее Казахстана. В проекте новой Конституции отражены все важные аспекты молодежной политики: качественное образование, защита нравственности, достойное будущее, – отметила заместитель акима.

Старший преподаватель кафед­ры «Философия и социальные науки» Торайгыров университета Борис Поломарчук привел мнение американского государственного деятеля Томаса Джефферсона, который считал, что Конституцию необходимо пересматривать примерно раз в поколение – каждые 20 лет. Борис Поломарчук согласен, ведь время не стоит на месте: появляются новые профессии и новые общественные запросы, поэтому Основной закон должен отвечать современным реалиям. Без попыток развития невозможно движение вперед.

– Государство будет создавать условия для качественного образования и работы. Но в ответ каждый должен проявлять ответственность и участвовать в жизни страны. Именно молодежь станет локомотивом будущего Казахстана – в политике, культуре, спорте и бизнесе, – подчеркнул политолог.

Он также напомнил о молодежных инициативах «Таза Қазақстан» и «Жасыл ел», активисты этих движений доби­ваются успехов и в других сферах. Вчерашние студенты сегодня показывают большие результаты в спорте, бизнесе и на государст­венной службе.

Эксперт призвал молодежь всегда проявлять гражданскую позицию, участвовать в общественной жизни и предложил молодым семьям приходить на различные мероприятия вместе с детьми, чтобы с раннего возраста прививать им активную позицию.

Встреча проходила в теплой доверительной обстановке, каждый мог задать свой вопрос, а участники встречи также с интересом слушали своих сверст­ников. Например, магистрант Маргулан университета Аян Давлетяров в своем выступлении отметил три самых важных, на его взгляд, аспекта в проекте Основного закона.

– Это верховенство закона, равные возможности и социальная справедливость. Я считаю, эти принципы гарантируют нам получение качест­венного образования и возможность заниматься любимым делом, – сказал молодой специалист.

Тему продолжила студентка четвертого курса Торайгыров университета Нургуль Жиенбек, которая поделилась своим видением значения предстоящего референдума: принципы справедливости и равных возможностей открывают молодым людям путь к активному участию в государственном управлении – не через знакомства и связи, а через образование и профессионализм.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Круто можно отдыхать и дома
«Хорошая» девочка
Детерминированный хаос разума
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Неподвластные моде
Наследие Букеевской Орды
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Ближе к зрителю
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Каждый из нас может повлиять на судьбу своей страны - молод…
Эксперты обсудили роль партий в новой конституционной модели
Референдум-2026: информационный штаб независимых наблюдател…
Шаг к модернизации политической системы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]