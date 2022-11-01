Основную движущую силу мировой экономики в ближайшие десятилетия назвал Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы Правительства РК. При этом, по его мнению, важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации.

«Считаю, что нам сейчас необходимо уделить большее внимание устранению торговых барьеров и сближению техрегламентов. Одним из таких практических шагов является принятый на прошедшем Самаркандском саммите План по развитию внутрирегиональной торговли на 2023-2025 годы», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Так, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти $51 млрд.

Вместе с тем, отметил Алихан Смаилов, для дополнительного стимулирования взаимной торговли важно привлекать банки и институты развития государств-членов к финансированию торговых сделок и экспортных операций в рамках мандата Межбанковского объединения ШОС. Кроме того, ранее неоднократно отмечалась необходимость привлечения инвестиций и высоких технологий.

«В этой связи призываем системно подойти к практической реализации Концепции создания Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС. Предлагаем также создать Ассоциацию инвесторов государств-членов ШОС, которая могла бы объединить крупные инвестфонды. Приоритетами в ее работе стали бы обмен бизнес-информацией и лучшими практиками, формирование многосторонних проектов в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.

«Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка Программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.

«Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия. В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки», — подчеркнул он.

Говоря о наращивании культурно-гуманитарного и экологического партнерства, Алихан Смаилов предложил разработать пилотную Программу взаимодействия между ведущими вузами по поддержке молодых талантов в сферах искусства, дизайна, рекламы и других креативных индустрий и сформировать Реестр экологических проблем организации.

«Сегодня ШОС является динамично развивающейся международной платформой, что подтверждается расширением ее географии. Организация объединяет страны, рост и развитие которых будут основной движущей силой мировой экономики в ближайшие десятилетия. Важно, чтобы наши страны двигались навстречу друг другу, открывая новые «окна» возможностей. Уверен, что принимаемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению нашей кооперации», — заключил Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, представители государств-наблюдателей при ШОС: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также гость председательствующей стороны – заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.