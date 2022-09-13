Основные драйверы экономики Казахстана назвали в Правительстве

Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев текущего года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе достиг 3,3%, деловой активности в сфере услуг – 2,3%.

Среди отраслей положительную динамику демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Также отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.

Внешнеторговый оборот за отчетный период вырос на 37% и составил $74,3 млрд: экспорт увеличился на 52,9% до $48,9 млрд, в том числе обработанных товаров – на 35,7% до $14,3 млрд, а импорт товаров составил $25,3 млрд. Положительный торговый баланс достиг $23,6 млрд.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,9%, в том числе автомобилестроении – на 18,2%, производства электрического оборудования – на 8,3%, продуктов питания – на 3,5%, напитков – на 7,5%, пластмассовых изделий – на 5,1%, готовых металлических изделий – на 2,4%, продуктов химической промышленности – на 11,8%, одежды – на 7,1%.

Об исполнении республиканского бюджета за отчетный период рассказал заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Так, в государственный бюджет поступило 10 трлн 85 млрд тенге доходов (план исполнен на 105%), при этом республиканский бюджет пополнился на 6,8 трлн тенге (102%), а местные бюджеты – на 3,3 трлн тенге (111,6%).

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,4%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 97,6%.

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. За отчетный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 240 объектов на сумму 57 млрд тенге.

Премьер-министр отметил, что основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность, машиностроение, в том числе автомобилестроение и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны.

Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность – рост почти на 12%, легкая промышленность – более 7,5%, металлургия – свыше 5% и нефтепереработка – 4%. Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа – почти на 3% и руды – более чем на 5%.

Отмечаются высокие темпы в строительном секторе – в эксплуатацию введено 8,8 млн квадратных метров жилья. Кроме того, положительная динамика зафиксирована в сельском хозяйстве, торговле, сферах транспорта и связи.

«По всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте. Акиматам всех регионов следует не снижать заданные темпы», – сказал Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что по итогам августа наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции – на 16%.

«Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка», – подчеркнул Премьер-министр.