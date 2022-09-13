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Правительство , Экономика
Темп роста экономики Казахстана в январе-августе составил 3,1% – МНЭ
Диасов Ораз
корреспондент

С начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Такие данные привел министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе – 3,3%. В сфере услуг рост деловой активности составил 2,3%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность», – сообщил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Глава МНЭ отметил ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 5,7%.

«Инвестиции в госуправлении и социальном обеспечении выросли в 2 раза, образовании – на 59,1%, административном и вспомогательном обслуживании – на 30,1%, торговле – на 21,9%, финансовой и страховой деятельности – на 20,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,8%, строительстве – на 15,7%», – добавил министр.

В региональном разрезе, по его данным, наилучшие показатели, по его словам, отмечаются в городах Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

«В январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,9% и составил 74,3 млрд долларов. В том числе показатель по экспорту вырос на 52,9% и составил 48,9 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 35,7% до 14,3 млрд долларов.

Импорт товаров составил 25,3 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 23,6 млрд долларов», – отметил глава МНЭ.

По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-август текущего года объем производства вырос на 4,8%.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,9%, в том числе автомобилестроения – на 18,2%, производства электрического оборудования – на 8,3%, продуктов питания – на 3,5%, напитков – на 7,5%, пластмассовых изделий – на 5,1%, готовых металлических изделий – на 2,4%, продуктов химической промышленности – на11,8%, одежды – на 7,1%. В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,7%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, добыче газа – на 2,7%, угля – на 2,2%, металлических руд – на 0,5%.

В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 8,3%.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 4,3%.

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