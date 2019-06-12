Основные приоритеты своей работы обозначил Президент РК

Избранный Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил десять основных приоритетов своей работы, среди которых важное место занимают меры по обеспечению казахстанцев жильем, создание новых рабочих мест с достойной зарплатой и справедливая социальная политика, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Особое внимание нужно уделять предоставлению доступного жилья гражданам разных категорий. Перед нами стоит задача по разработке единой жилищной политики.
Правительство примет конкретные меры в этом направлении", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще один приоритет – создание новых рабочих мест для населения и обеспечение достойной заработной платы.
"Справедливое распределение национальных доходов – это вопрос стратегической важности. Средства государственного бюджета необходимо направлять в первую очередь на цели, ориентированные на будущее. Еще один приоритет – справедливая социальная политика. Мы продолжим работу по развитию человеческого капитала. Это – поддержка всеобщего обучения, оказание качественных медицинских услуг населению. Мы примем новые законы, повышающие статус учителей и врачей, защищая их права, создадим соответствующие условия для улучшения их материального положения", – добавил Глава государства.
Также среди приоритетов Президент указал повышение доходов населения, искоренение коррупции, реформирование судебной и правоохранительной систем, новый курс развития регионов, продолжение реализации программы "Рухани жаңғыру", проведение миролюбивой многовекторной внешней политики и поддержку молодежи.