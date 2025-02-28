Особенности восприятия

Изобразительное искусство
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Виктория Вовк

Проблемы со слухом, начавшиеся еще в юном возрасте, позволяют Екатерине Тереховой особенно тонко чувствовать цвета и краски

фото Юрия Беккера

В Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева открылась выставка работ Екатерины Тереховой «В предчувствии весны». Ее живопись объединяет элементы импрессионизма и реализма, создавая уникальные визуальные эффекты. Каждая работа молодого автора предлагает зрителю погрузиться в атмосферу тепла и искренности окружающего мира.

Родилась будущая художница в 1997 году в Москве, но живет и работает в Алматы. В своих работах она стремится передать не только внешний облик, но и внутренний мир своих героев, их эмоции, мысли. Ее творчество охватывает как традиционные жанры, так и более экспериментальные направления, что делает каждую выставку особенной.

– Екатерина Терехова изучала станковую живопись в Алматинском колледже декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева, а также в Московском академическом художественном училище, – рассказывает куратор выставки Бибигуль Кусаинова. – В настоящее время Екатерина учится на пятом курсе по специальности «станковая живопись» в Российской государственной специализированной академии искусств. Ее работы уже нашли признание среди ценителей искусства, включая зарубежных коллекционеров и дипломатов.

Российский искусствовед Анна Багратуни была под впечатлением от знакомства с творчеством Екатерины: «Глядя на по-детски чистые, с непосредственным и цельным восприятием окружаю­щего мира работы художника, хочется воскликнуть: «Люди, оглянитесь вокруг себя, прекрас­ное совсем рядом!»

– Катя не полностью утратила связь с внешним миром по средствам речевого общения, у хорошо знакомых людей она считывает информацию с губ, с малознакомыми людьми для нее это делать сложнее, – объясняет отец художницы Алексей Терехов. – Есть современный слуховой аппарат, который ей помогает слышать, но этим средством она пользуется крайне редко, потому что его использование доставляет сильный дискомфорт. Зато, как это нередко бывает, человеческий организм так устроен, что компенсирует какие-то недостатки более тонким развитием других органов чувств. Катя удивительным образом чувствует цвета и краски.

По словам Алексея Терехова, еще во время учебы у его дочери возникали сложности с преподавателями. Некоторые работы Екатерины были столь хороши, что тогда еще начинающему художнику предъявлялись претензии в том, что ту или иную работу она выполняла не самостоятельно, а с помощью уже сложившегося художника. Данные подозрения позже рассеивались на экзаменах, когда работы создавались непосредственно в мастерских под пристальным наблюдением преподавателей.

Сегодня творчество художницы – это насыщенная живопис­ная манера с выраженной текс­турой мазков, смелая цветовая палитра, игра цветовых оттенков – позволяет передать многогранность характера ее персонажей и глубину природных образов. Автор находит вдохновение в окружающем мире, стремясь передать мимолетные состояния природы и эмоциональные переживания людей. В ее работах можно увидеть как нежные, почти прозрачные лирические сцены, так и мощные, динамичные экспрессивные композиции, полные движения и страсти.

#выставка #искусство #Екатерина Терехова

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