В Ирландии художники будут получать по €325 в неделю от государства

11
Айман Аманжолова
корреспондент

Правительство рассчитывает, что безусловный базовый доход будет стимулировать творчество и развивать таланты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Отбор участников первого этапа программы Basic Income for the Arts (BIA) начнется в мае 2026 года. Этот этап рассчитан на три года, после чего она продолжится с новыми участниками. Первые платежи художники получат в сентябре. Художники имеют право подавать заявку на участие в каждый второй этап программы. Власти Ирландии подчеркивают, что это первая в мире постоянная программа базового дохода для художников на государственном уровне. Аналогичные меры ранее тестировались только в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Программа была запущена в Ирландии в тестовом режиме в 2022 году. Тогда власти произвольно отобрали 2 тыс. художников из 8 тыс. подавших заявление на участие. Проверка показала, что у участников программы снижается уровень тревоги по поводу нехватки средств, они не оказываются в нищете и не вынуждены искать неподходящую им работу, только чтобы себя прокормить.

По подсчетам правительства, программа окупила свою чистую стоимость в размере €72 млн за счет увеличения расходов, связанных с искусством, роста производительности труда и снижения зависимости от других социальных выплат. Сами художники поддержали идею безусловного базового дохода, но отметили, что у них есть и другие проблемы, например с жильем.  

#деньги #художник #Ирландия

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Два финала – два триумфа
Усилить гарантии прав и свобод
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Решение примет народ
Итальянские высоты и столичный смотр
Поэзия – вне времени
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Откуда страх перед вышкой?
США направят своих военных в Нигерию
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

В ЕС запретят компаниям уничтожать непроданную одежду
Более 56 тысяч людей остались без электричества в Португали…
Более 1400 рейсов в сутки выполняет аэропорт Стамбула
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]