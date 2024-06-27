Особняк Мэрилин Монро стал достопримечательностью Лос-Анджелеса

США, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Дом, в котором жила киноактриса Мэрилин Монро, был признан местной исторической достопримечательностью единогласным голосованием городского совета Лос-Анджелеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: krasavica.info

Тем самым был положен конец многомесячной битве за спасение дома от сноса. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В Лос-Анджелесе нет другого человека или места, столь же знакового, как Мэрилин Монро и ее дом в Брентвуде», — сказала член городского совета Трейси Парк, которая внесла предложение сделать дом достопримечательностью.

Газета сообщает, что совет проголосовал 12 голосами из 12 за добавление дома в список объектов недвижимости, имеющих историческое значение. Дом Мэрилин теперь входит в список примерно из 1,3 тыс. объектов, которые Лос-Анджелес считает важными для культуры.

«Утрата этого кусочка истории, единственного дома, которым когда-либо владела Мэрилин Монро, стала бы разрушительным ударом по сохранению исторического наследия и по городу, где менее 3% исторических памятников связаны с женским наследием», — добавила Трейси Парк.

Поклонники и защитники памятников утверждают, что этот дом является важной частью истории Голливуда.

Ранее, 1 апреля, на аукционе Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe были выставлены коллекционные предметы, связанные с американской актрисой, моделью Мэрилин Монро и основателем журнала Playboy Хью Хефнером. В числе проданных предметов оказались розовое платье Pucci, в котором Монро ходила по светским мероприятиям, и ее надгробный памятник.

#США #дом #памятник #Лос-Анджелес #Мэрилин Монро

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