Особо крупную партию гашишного масла изъяли оперативники в Астане

В Астане оперативники изъяли особенно крупную партию гашишного масла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления криминальной полиции пресекли незаконную деятельность очередного закладчика.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний гражданин, который занимался распространением наркотических веществ на территории города.

При личном досмотре в кармане куртки мужчины найдены около 300 тысяч тенге. Далее, в ходе обыска, в доме на кухне в шкафу обнаружены пластиковая бутылка объемом 937 мл с жидким светло-коричневым веществом, 400 пластиковых ампул, предназначенных для разлива масла, и свертки бумаги, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно, гашиша.

Кроме того, в результате дополнительных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, где, по словам задержанного, были осуществлены закладки, с нескольких адресов было извлечено 2 свертка, внутри каждого из которых находились 4 ампулы с наркотическим средством. Согласно заключению эксперта, содержимое в бутылке и ампулах является смолой каннабиса.

Тем самым из незаконного оборота было изъято почти 1 литр гашишного масла. Установлено, что мужчине в Telegram предложили "работу" по распространению наркотиков через тайники-закладки.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.