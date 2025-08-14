Как рассказали в пресс-службе областного суда, двое предпринимателей по полной использовали атрибутику успешной строительной компании: у них был дорогой офис, штат сотрудников, парк иномарок. С осени 2021-го по июнь 2024 года руководители регулярно размещали в Интернете рекламу продажи квартир в строящемся жилом комплексе. Завлекали дольщиков выгодными условиями и скидками, оформляли с ними договоры бронирования, брали деньги. Хотя не имели на это разрешения, а главное – средств для реализации крупного проекта.

«Обманщики обещали построить дом в самые короткие сроки, но затем многократно их продлевали, – рассказали в суде. – В числе пострадавших – 103 человека, их обманули на общую сумму свыше 1,8 миллиарда тенге». Суд признал обоих виновными по статье УК РК «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственникам или иным владельцам имущества путем обмана». Одного приговорили к семи годам лишения свободы, другого – к шести. Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в силу.