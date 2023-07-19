Осуждена замглавы управления культуры ВКО

Заместителя руководителя управления культуры Восточно-Казахстанской области осудили за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Усть-Каменогорска.

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Т. оказалась на скамье подсудимых за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 361 Уголовного кодекса РК) и служебный подлог (часть 1 уголовной статьи 369).

Замруководителя управления культуры ВКО Т. в 2022 году фиктивно трудоустроила в Коммунальное госучреждение «Восточно-Казахстанский лингвистический центр управления культуры ВКО» своих родственников. И на карточный счет чиновницы были незаконно перечислены 1 212 749 тенге заработной платы, которую она потратила на личные нужды.

Дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины, заключенным в ходе досудебного расследования между прокурором области и подозреваемой Т.

Ущерб был возмещен полностью.

По закону суд не вправе назначить наказание более суровее, чем предусмотрено процессуальным соглашением.

Таким образом, Т. приговорили к году ограничения свободы, пожизненно запретив занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в силу.