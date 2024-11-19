Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали рассказал о передовых новеллах в антикоррупционном законодательстве, передает Kazpravda.kz
По его словам, наиболее активная фаза внедрения передовых новелл приходится на последние пять лет. Так, восстановлена антикоррупционная экспертиза правовых актов, когда правовые пробелы устраняются еще на стадии их разработки.
«Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе и закрывается дорога в квазигоссектор. Максимально ужесточены санкции по коррупционным преступлениям, особенно для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления не могут быть досрочно освобождены», – рассказал Жумагали.
Кроме того, увеличены выплаты гражданам за сообщения о фактах коррупции – они вправе получить до 10% от суммы взятки или ущерба в зависимости от тяжести преступления. Максимальное вознаграждение – около15 млн тенге.
«Одновременно приняты меры по защите трудовых прав лиц, сообщающих о коррупции, в том числе от необоснованного увольнения. Серьезным шагом стало принятие законодательных поправок по введению ответственности госслужащих за необоснованное обогащение, то есть применение фискальных и карьерных санкций в случае несоответствия расходов чиновника его доходам», – отметил глава Антикора.