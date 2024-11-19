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По его словам, наиболее активная фаза внедрения передовых новелл приходится на последние пять лет. Так, восстановлена антикоррупционная экспертиза правовых актов, когда правовые пробелы устраняются еще на стадии их разработки.

«Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе и закрывается дорога в квазигоссектор. Максимально ужесточены санкции по коррупционным преступ­лениям, особенно для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие коррупционные прес­тупления не могут быть досрочно освобождены», – рассказал Жумагали.

Кроме того, увеличены выплаты гражданам за сообщения о фактах коррупции – они вправе получить до 10% от суммы взятки или ущерба в зависимости от тяжести преступления. Максимальное вознаграждение – около15 млн тенге.