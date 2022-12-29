Осужденный получил еще один тюремный срок за пропаганду терроризма в колонии в Актобе

Осужденного приговорили к еще одному тюремному сроку в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

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КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина «Е» по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел.

28 декабря суд № 2 города Актобе признал его виновным по уголовной статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и части 2 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и приговорил к 6 годам лишения свободы.

«Установлено, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление. До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу», – пояснили в комитете.