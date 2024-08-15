Сотни миллионов тенге похитили бухгалтеры городской поликлиники Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом Медеуского района Алматы осуждены бухгалтеры городской поликлиники Хангиреева К. и Туганбаева А, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

В суде было доказано, что они похитили более 341 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице.

«Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Ее подчиненный работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы», – сообщили в Антикоре.

Приговор не вступил в законную силу.