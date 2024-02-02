Освобождаются ли от налога выплаты детям из Нацфонда

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Комитете госдоходов разъяснили внесенные изменения по исчислению индивидуального подоходного налога, принятые в конце прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выплаты детям средств из Национального фонда

Согласно новым нормам, от обложения ИПН освобождаются целевые накопления:

 - накопленные на целевом накопительном счете ребенка в ЕНПФ до достижения им 18 лет, на цели улучшения жилищных условий и оплату образования;

 - направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов гражданина, которые не были использованы в течение 10 лет после достижения ребенком 18 лет. Норма введена с 1 января 2024 года.

Профессиональные выплаты работникам

Для социальной поддержки работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда, освобождаются от обложения индивидуального подоходного налога  (ИПН) суммы профессиональной выплаты за счет средств работодателя. Ежемесячная сумма составляет один прожиточный минимум (43 407 тенге - в 2024 году). Норма введена с 1 января 2024 года. 

Прирост стоимости при реализации парковочных мест

При реализации парковочных мест имущественный доход, подлежащий обложению и декларированию, возникает по аналогии с реализацией, к примеру, жилищ (в случае нахождения парковочных мест на праве собственности менее 1 года). Ранее имущественный доход возникал вне зависимости от срока владения. Норма вводится ретроспективно с 1 января 2022 года.

Прирост стоимости при реализации транспортных средств

При реализации транспортного средства, ввезенного с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, находящегося на праве собственности менее года, при определении стоимости приобретения учитываются также таможенные и утилизационные платежи, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе таких транспортных средств или прицепов. Норма вводится в действие ретроспективно с 1 января 2023 года.

Бонусы физическим лицам

Суммы бонусов покупателю, зачисляемых продавцом за приобретение товаров (работ, услуг), освобождаются от обложения ИПН. Норма вводится ретроспективно с 1 января 2018 года.

Единовременные пенсионные выплаты

     - ИПН подлежит удержанию единовременно:

     -  при выезде физического лица на постоянное место жительство за пределы Республики Казахстан;

     - при выплате лицу, унаследовавшему пенсионные накопления;

      - при переводе пенсионных накоплений в страховую организацию по договорам пенсионного аннуитета, в том числе осуществленных ранее с 1 июля 2023 года;

     - при выплате физическому лицу, являющемуся получателем пенсионных выплат за выслугу лет (военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов и т.д.). Норма вводится в действие ретроспективно с 1 июля 2023 года.

Льготы

При определении облагаемого ИПН дохода в виде единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ, вправе применить стандартный вычет в размере 882 МРП следующие лица:

    - лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп;

    - лица, приравненные к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других стран;

    - родители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства;

    - один из усыновителей (удочерителей), один из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.

 Норма  вводится в действие ретроспективно с 1 января 2021 года.

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