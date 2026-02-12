Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально назначил республиканский референдум по новой Конституции на 15 марта 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня на заседании Центральной комиссии референдума РК утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Процесс охватывает все этапы – от старта агитационной кампании до подведения окончательных итогов, которые будут оглашены в течение недели после закрытия участков.