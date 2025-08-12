Знакомьтесь, Акназар Муталипов – уроженец села Успенское Карагандинской области. «Ну и что в нем особенного?» – спросите вы. Отвечу так: «Сила духа!» В 2018 году в результате несчастного случая он лишился руки и ноги, но, несмот­ря на это, совершил по-настоящему завидный поступок: за 13 часов переплыл озеро ­Балхаш – от одного берега до другого. Общее расстояние – 20 км. На всем пути его единственным компасом была непоколебимая вера в собственные силы.

Путь Акназара Муталипова в параспорт начался в 2019 году. Тогда, впервые после операций по ампутации правых руки и ноги, бывший сотрудник железнодорожной отрасли попробовал силы в плавании. Одно только желание парня связать судьбу с параплаванием достойно отдельных похвал. Не упав духом, не потеряв себя, молодой человек определил личную траекторию успешного развития, поставив цели сначала покорить Бурабай, а затем – Балхаш. Кстати, именно на Балхаше прошла так называемая первая проба воды. С одной рукой и одной ногой он удивительно уверенно держался на водной поверхности.

– В 2019 году, после ампутаций, я впервые попробовал плыть не в бассейне, а в открытой воде Балхаша. Мне тогда казалось, что при своих физических возможностях буду неизбежно уходить вправо и не смогу держать прямую линию. Сейчас эти мысли кажутся почти забавными, но тогда действительно боялся, что не смогу плавать должным образом. В тот день волны на озере были выше обычного. Но я сказал себе: «Не попробуешь – не узнаешь». И поплыл. Одной левой стороной. И, к своему удивлению, не по кривой траектории, как думал, а ровно и уверенно. Именно тогда я понял, что страх присутствует только в голове. А чуть позже начал всерьез интересоваться профессиональным плаванием, – вспоминает Акназар Муталипов.

В марте 2024 года молодой человек стал чемпионам Казахстана по параплаванию на дистанции 400 м (вольный стиль), а уже в мае поставил себе цель покорить Бурабай. И он это сделал. 6 августа вместе с командой преодолел дистанцию в 2,5 км за 1 час 8 минут. На достигнутом парапловец, конечно, не остановился, поставив перед собой амбициозную задачу – вступить в «бой» с волнами Балхаша. В день заплыва, как вспоминает Акназар Муталипов, погода на озере стояла великолепная. Бросив взгляд вдаль, проверив снаряжение и вверив себя судьбе, отправился покорять гладь полупресноводного озера.

Те, кто давно плавает на открытой воде, знают, что она не прощает ошибок и уж тем более скептически относится к самоуверенности неподготовленных пловцов. Это, к счас­тью, не про Акназара. К старту он отнесся с максимальной серьезностью и к дню Х готовился около года в бассейне. Ему предстояло ­проявить все свои возможности и максимальную выдержку. Скажем честно, не каждый физически здоровый человек способен преодолеть дистанцию в 20 км, не «поймав» мышечных судорог. Наш герой смог.

– Во время заплыва через Балхаш были трудности с волнами. Пришлось приложить немало усилий, чтобы справляться с ними и держать курс. Я плыл с севера на юг, а волны шли с востока на запад, что сильно мешало, – вспоминает параспортсмен, чей жизненный девиз звучит так: «Делай то, что нравится».

Поступок Акназара можно по праву назвать отважным и вдохновляющим. Согласитесь, плыть через большое озеро – уже серьезное испытание, особенно учитывая изменчивую погоду и волны (они не просто сбивают с курса, но и истощают силы спортсмена). А преодолеть расстояние в 20 км с одной рукой и одной ногой – значит, не просто иметь хорошую физическую подготовку, но и обладать невероятной силой духа, стойкостью и волей к победе.

Именно в такие моменты ты понимаешь: человек буквально расширяет границы возможного и наглядно доказывает, что физическое ограничение не приговор, а вызов, который можно преодолеть, и это не просто спортивное достижение, а настоящее проявление мужества, веры в себя и пример для многих людей.

– Секрет плавания на открытой воде, по моему мнению, прост: нужно по-настоящему любить воду, чувствовать ее и верить в то, что ты делаешь. Без этого не получится выдержать ни дистанцию, ни сложности. Я занимаюсь плаванием всего полтора года, но с самого начала понял, что это мое. Меня тянет в воду, она дает мне свободу и силы. Именно эта любовь и внутренний драйв стали причиной, по которой я выбрал плавание как путь. Преодолев 20 километров через озеро Балхаш, я ставлю перед собой новую цель: официально зафиксировать этот заплыв и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, – говорит наш герой.

Акназар – кандидат в мастера спорта. Благодаря поддержке родных и близких он никогда не чувствовал себя физически ограниченным, а их забота придает ему еще больше сил и энергии, желание мечтать и покорять новые вершины.