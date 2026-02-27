Фото: пресс-служба МИД РК

В Лондоне прошла встреча министров иностранных дел Центральной Азии с депутатами Всепартийной парламентской группы Велико­британии по сотрудничеству со странами ЦА.

Выступая на встрече, глава МИД РК Ермек Кошербаев подчеркнул, что межпарламентский диалог занимает особое место в отношениях Казахстана и Соединенного Королевства. По его словам, парламентские контакты позволяют углублять взаимопонимание, обмениваться практическим опытом законодательной работы и парламентского контроля, а также эффективнее согласовывать подходы к регио­нальным и международным проблемам.

Отдельно казахстанский дипломат отметил особую роль межпарламентского диалога в двусторонних и региональных отношениях.

– Центральная Азия сегодня – это регион растущих возможнос­тей и растущей ответственности. Мы считаем, что более активное участие парламентов может внести существенный вклад в решение общих проблем, включая региональную стабильность, устойчивое развитие, изменение климата и укрепление связей между нашими странами, – сказал Ермек Кошербаев.

В свою очередь британские депутаты отметили высокий потенциал региона ЦА и его возрастающую роль, выразив готовность делиться практическим опытом законодательных органов Великобритании и открытость к тесному межпарламентскому сотрудничеству.

Также состоялась встреча со спикером Палаты общин Велико­британии Линдси Хойлом.

В ходе беседы глава казах­станского внешнеполитического ведомства сообщил, что в Парламен­те нашей страны активно действует Группа дружбы Казахстан – Великобритания, и приветствовал недавнее создание в британском Парламенте Многопартийной парламентской группы по сот­рудничеству со странами Цент­ральной Азии, в которую входят члены Палаты лордов и общин от различных партий.

Со своей стороны Линдси Хойл отметил важность укрепления межпарламентских связей и подчеркнул готовность британского Парламента поддерживать инициативы по развитию сотрудничества с Центральной Азией. Он высоко оценил роль Казахстана как стабильного и надежного парт­нера в регионе, выразив интерес к обмену опытом в сфере законодательной практики, совместным образовательным и культурным проектам, а также к расширению диалога между парламентскими делегациями обеих стран.

В Лондоне министр иностранных дел РК также встретился с представителями британского бизнес-сообщества, с которыми обсудил перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства Казахстана и Великобритании. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.

– В рамках проводимых институциональных реформ Казахстан продолжает укреплять защиту инвесторов и предлагать целевые налоговые льготы и преференции. Мы по-прежнему твердо привержены обеспечению того, чтобы ваши инвестиции приносили долгосрочную отдачу, чему способствуют политическая стабильность, благоприятная деловая среда и постоянные усилия по открытию новых возможностей в нашей экономике, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

В свою очередь исполняющий обязанности министра бизнеса и торговли Великобритании,

сопредседатель Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Крис Брайант отметил успех британских инвесторов в Казахстане и важность двустороннего сотрудничества. Выразил готовность к совместной работе в области зеленой экономики, РЗМ, транс­порта и транзита, образования, сферах AI и IT. Он подчеркнул, что эти проекты создают устойчивые инвестиционные возможности, укрепляют долгосрочное парт­нерство и поддерживают диверсификацию устойчивых цепочек поставок критических материалов на международные рынки.

Участники встречи подчеркнули важность перехода казахско-британского партнерства от диалога к реализации конкретных проектов в новых нишах экономического развития Казахстана.

По итогам мероприятия подписаны: Дорожная карта Казах­стан – Великобритания по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года; Меморандум о расширении партнерства и намерении открытия лицензионного кампуса в Алматы между Coventry University и Coventry University Kazakhstan.

Кроме того, как отмечается в сообщении МИД РК, объявлено о расширении присутствия британских образовательных учреждений в Казахстане, включая открытие школы Charterhouse School в Алма­ты, запуск цент­ра искусственного интеллекта Cardiff University и открытие нового кампуса Heriot-Watt University в Актобе.