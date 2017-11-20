​От Green до Smart – один шаг

А способствовала этому, пусть и косвенно, международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017». Именно в период ее проведения был коммерциализирован проект «Разработка технологии промышленного производства биологически обогащенного продукта на основе природных штаммов чайного гриба». Получено Свидетельство об аккредитации ТОО «Алтын Батыр Company». И уже заключено 10 договоров по реализации задуманного с предприятиями павлодарского региона, в том числе с санаторием «Мойылды» и компанией «Лайн брю».

– Далее мы планируем создать диабетическую разновидность этого напитка. Вообще, он имеет большое значение для науки. В основном молодежь сегодня пьет вредные «Колу» и «Фанту». Возможно, наш напиток заменит их, – выразил надежду на брифинге в Правительстве ректор Павлодарского государственного педагогического института, где и был разработан проект, Алтынбек Нухулы.

По его словам, участие в ЭКСПО-2017 позволило развить новые направления исследований. Ряд проектов павлодарских ученых, которые демонстрировались на площадках выставки, заинтересовал коллег из России, Беларуси, Монголии, Китая.

Представленный на выставке большой блок образовательных технологий дал возможность наладить контакты с представителями вузов США. Подписанные договоры о взаимном сотрудничестве с Mississippi Valley State University, University of California, San Diego будут способствовать трансферту технологий, проведению совместных научных исследований, а также реализации академической мобильности студентов.

Налажено сотрудничество с Техасским университетом. Недавно Павлодар посетил координатор программы Extension Кармен Байс. Ведется изучение программ 4Н, FFA, направленных на развитие предпринимательства в сельском хозяйстве. На базе ПГПИ будет осущест­влен пилотный проект этих программ. А в марте казахстанские преподаватели посетят Техас.

– Сегодня Павлодарский государственный педагогический институт нацелен на создание новой модели развития образования и науки, ориентированной на разработку инновационных, наукоемких технологий. И в этом направлении большую роль сыграла международная специализированная выставка. Благодаря ей началась активизация научно-исследовательской деятельности. Открыта акселерационная программа 17 социальных Startup студентов. Реализуется проект «Создание экосистемы молодежного предпринимательства в молодежной среде» совместно с Ассоциацией Тель-Авивского университета в Казахстане. Проводится республиканский Startup-конкурс среди студентов Startup – Bolashak – Pavlodar, – рассказал Алтынбек Нухулы.

Институтом претворяются в жизнь два крупных проекта по созданию археологических музеев под открытым небом на озере Торайгыр и в урочище Кемпиртас в туристической зоне Баян-аула, а также по выпуску маршрутной карты «Сакральные места Павлодарского Прииртышья».

Выставка открыла большие перспективы в трансляции проектов по «зеленой» экономике. В этом направлении реализуются проекты «Государственный природный заказник «Пойма реки Иртыш» и «Оценка ответной реакции биоты (и человека) в условиях интенсивного загрязнения промышленного центра Казахстана».

– В качестве волонтеров на выставке были задействованы около ста студентов, всего за счет института ЭКСПО посетили 450 человек. Возникло много новых идей, которые мы в настоящее время изучаем. На их основе будут созданы проекты, которые расширят область применения новых технологий, – заверил ректор ПГПИ.

Напомним, на выставке были продемонстрированы идеи и решения по возобновляемым источникам энергии и воплощению в жизнь принципа «зеленой» экономики: здания, которые генерируют энергию для собственного обеспечения, «умные» дома, электромобили, автомобили на биотопливе и многое другое. Всего более 140 научных разработок в области создания, сохранения и передачи энергии, которые явились импульсом для дальнейших исследований и использования увиденного во благо Казахстана.

Разрабатываются «дорожные карты» по внедрению проектов, представленных на ЭКСПО, в казахстанскую экономику. В Костанайской области из 105 технологий по таким направлениям, как нефть и газ, угольная промышленность, атомная промышленность, электроэнергетика, энергоснабжение, управление отходами, водоочистка, возобновляемая энергетика, было отобрано 10 проектов, реализация которых возможна на территории области.

Аркалык, к примеру, ставит перед собой цель по освоению элементов системы smart-города, в частности, «умного» освещения, а также «зеленых» технологий.

Одним из первых опытов внедрения альтернативных источников энергии на территории города является использование ветрогенераторов мощностью 3,5 кВт и солнечных батарей ТОО «Алюминстрой». На основании меморандума о социальном партнерстве данные установки послужат базой для прохождения учебной практики студентами.

– Наш институт принял участие в ряде мероприятий, предшествовавших ЭКСПО, а также в рамках самой выставки. По результатам исследований опубликовано более 15 научных работ, выполнен один научный проект, – рассказал ректор Аркалыкского государственного педагогического института им. И. Алтынсарина Сейтбек Куанышбаев.

В рамках внутривузовского проекта, направленного на развитие ресурсного оснащения учебного процесса по принципу «одна специальность – одна инновационная аудитория», институтом начат процесс модернизации материально-технической базы. Первым шагом стало приобретение учебной лаборатории «Робототехника» для студентов специальностей «Физика» и «Информатика». В 2018 году планируется приобрести систему Solar gaps, представленную на ЭКСПО-2017 Украиной. Новинкой предусматривается оснащение оконных жалюзи фотоэлектрическими элементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую.

На всех факультетах созданы исследовательские группы, объединяющие профессорско-преподавательский состав и студентов. В целях стимулирования студенческих исследований в вузе ежегодно проводится конкурс научных проектов на грант ректора. Только за предыдущий учебный год 12 студентов стали призерами республиканского конкурса научных проектов.

Институтом заключены меморандумы о сотрудничестве с Университетом Св. Кирилла и Мефодия (Словакия) и Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, в рамках которых планируется проведение исследовательских работ, в том числе по проблемам развития «зеленых» технологий и «умной» энергетики.