От Green до Smart – один шаг
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Асель Муканова
А способствовала этому, пусть и косвенно, международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017». Именно в период ее проведения был коммерциализирован проект «Разработка технологии промышленного производства биологически обогащенного продукта на основе природных штаммов чайного гриба». Получено Свидетельство об аккредитации ТОО «Алтын Батыр Company». И уже заключено 10 договоров по реализации задуманного с предприятиями павлодарского региона, в том числе с санаторием «Мойылды» и компанией «Лайн брю».