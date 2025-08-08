Премьер вручил награды строителям от имени Главы государства

Правительство,Строительство
В преддверии Дня строителя Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В 2025 году в рамках Года рабочих профессий по поручению Президента в систему государственных наград впервые введено почетное звание «Заслуженный строитель Казахстана».

«Глава государства подчеркивает приоритетность развития человеческого капитала. И объявленный Президентом Год рабочих профессий призван повысить престиж человека труда. Люди, добившиеся успеха честным и упорным трудом, всегда должны пользоваться уважением и почетом. Это – яркое проявление государственной оценки и реальной поддержки вашего труда.

Со стороны Правительства и впредь будет уделяться приоритетное внимание повышению инвестиционной привлекательности отечественной строительной отрасли, развитию необходимой инфраструктуры и созданию благоприятных условий для бизнеса. Мы продолжим создавать условия для внедрения новых технологий и повышения профессиональных стандартов», — подчеркнул Олжас Бектенов.



В ходе выступления Премьер-министр подчеркнул значимость строительного сектора в обеспечении экономического роста страны. На сегодня доля отрасли в ВВП Казахстана достигает 6%. По итогам прошлого года в эксплуатацию было введено более 19 млн м2, в том числе свыше 170 тыс. жилых объектов. В первом полугодии текущего года – более 120 школ и детских садов, 30 объектов здравоохранения. В целом объем строительных работ с начала 2025 года вырос на 18 %.

В рамках исполнения поставленных Президентом задач по модернизации строительных процессов разработан новый Строительный кодекс, в котором отражены актуальные подходы по внедрению цифровых решений, устранению бюрократических барьеров и укреплению кадрового потенциала отрасли.

От имени награжденных с ответным словом выступили Кайсар Омаров и Бауыржан Махан. Работники строительного сектора выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда и внимание к развитию рабочих профессий.

«Благодаря вниманию и отношению к строительной отрасли со стороны нашего Главы государства успехи отрасли видны в цифрах. Так, только в 2024 году объем строительных работ, выполненных за год, составил 8,9 трлн тенге, или 13% роста. Введено в эксплуатацию 19 млн м2 жилья — это рекордное количество. До этого такого ввода не было. Произведено строительных материалов на 1,4 трлн тенге, что на 13% больше, чем в 2023 году. Все это говорит о том, что отрасли уделяется огромное внимание как со стороны Главы государства, так и со стороны Правительства. В преддверии наступающего праздника хотелось высказать огромную благодарность Главе государства за то, что знак «Заслуженный строитель Казахстана» вновь стал государственной наградой. Это говорит об особом отношении к нам, строителям» — отметил Кайсар Омаров, награжденный почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы».

«Сегодняшнее награждение – результат многолетнего труда и огромная честь для всех представителей строительной отрасли. Мы признательны поддержке, оказываемой Главой государства строительной отрасли и выражаем ему искреннюю благодарность. Мира и спокойствия нашей стране! Всех с Днем строителя!»,  — добавил инженер технического контроля ТОО «CAPITAL GROUP ST» Бауыржан Махан.

За вклад в развитие строительной отрасли вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

