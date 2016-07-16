​От кепсера до карлена

Здесь можно полюбоваться изящными узорчатыми шумовками всевозможных видов и форм, пиалами и ковшами, с любовью вырезанными из дерева, различными казанами и треногами к ним. Живописную картину дополняют кепсер, сузги, чайники, кумганы со вставленными в них трубами для углей, заменявшие нашим предкам самовары. Некоторые экспонаты представляют поистине художественный шедевр. Прибавьте сюда посуду для хранения и транспортировки пищи – саба, куби, кувшин, ведро, емкости для кумыса, половники, астау, табак, тостаган, керсен, сапал (отдельный вид кесе), карлен, ложки, зерен, шыныаяк. И перед нами предстает редкая картина старинной казахской посуды.

Изготавливалась она из дерева и кожи, металла и обожженной глины, а еще из костей и рогов. Красивая и разнообразная кухонная утварь считалась одним из показателей достатка в семье, хороших взаимоотношений и даже чистоты дома. Неудивительно, что существует множество пословиц, связанных с посудой. К примеру, «Қазаны тоқ, уайымы жоқ», «Дәмдес, табақтас болу», «Аяқ-табағы бөлінбеген, бір қазаннан ас ішкен» или «Аяғын көріп, асын іш». Все они говорят о посуде как символе богатства, мира, согласия и добрососедства.

Сотрудники музея рассказывают, что издревле узоры на посуде были не только украшением, но и имели магический характер. В те далекие времена верили, что узоры защищают «чистоту» пищи и оберегают от «порчи, сглаза и заклинаний». Поэтому посуда имела не только утилитарный смысл, но играла важную роль во время ритуалов и обрядов. Например, во время встречи Наурыза да и других праздников считалось: чем богаче накрыт стол и полна посуда, тем благополучнее будет жизнь. Поэтому к каждому радостному событию наполняли всю посуду разно­образной едой, что символизировало изо­билие. И, конечно, щедрость и гостеприимство казахского народа.