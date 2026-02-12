От миланских трасс до музейных фондов

Спорт,Олимпиада
7
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

XXV зимние Игры в Италии продолжают оставаться главной темой мировой спортивной повестки. Для казахстанских болельщиков очередной соревновательный день принес тактические успехи и преподал уроки стойкости.

фото Сали Сабирова

В центре внимания оказались мастера шорт-трека на дистанции 500 м. Наши лидеры Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли на лед, чтобы побороться за путевки в четвертьфинал. Ажгалиев во втором забеге продемонстрировал мас­терство хладнокровия: грамотно воспользовавшись падениями соперников, он финишировал первым и обеспечил себе место в следующем раунде. Денис Никиша показал третий результат в своем старте, однако его времени хватило, чтобы квалифицироваться дальше. Теперь мы ждем ночь 19 февраля, когда пройдут решающие заезды – от четвертьфиналов до медальных финалов.

Бурно развивались события на большом трамплине в командных соревнованиях. Данил Васильев и Илья Мизерных успешно преодолели первый этап, войдя в число двенадцати сильнейших. Однако финал превратился в борьбу с погодными условиями: из-за сильного ветра судьи приняли решение отменить завершающие прыжки. Медали распределились по результатам предыдущего раунда, и наша сборная завершила выс­тупление на 11-м месте. Золото здесь досталось безупречным австрийцам, серебро у Польши, а Норвегия замкнула тройку лучших.

К сожалению, не обошлось без потерь в горнолыжном спорте. Ростислав Хохлов, представлявший страну в мужском слаломе, не смог завершить первый этап заезда. Слалом считается одной из самых коварных дисциплин, где малейшая ошибка на ледяном склоне приводит к сходу с дистанции. Хохлов завершил свое выступление на текущих Играх, но сам факт появления нашего представителя в этой сложной технической программе говорит о расширении казахстанского присутствия в зимних видах спорта.

Параллельно с олимпийскими сражениями в Италии важные события происходят и внутри нашей страны.

Национальный олимпийский комитет передал в Президентский центр порядка ста уникальных экспонатов. В музейный фонд вошли боксерские перчатки с авто­графом легендарного Геннадия Головкина, комплект парадной формы сборной с Игр в Париже и картины олимпийской тематики.

Как подчеркнул генеральный директор НОК Нурлан Ногербек, это не просто предметы, а свидетельства триумфов, которые должны вдохновлять будущие поколения чемпионов. Директор Президентского центра Бакытжан Темирболат отметил, что новые экспонаты – это часть истории отечественного спорта, отражающей силу духа и преданность своей стране. НОК планирует и дальше пополнять этот фонд, фиксируя каждый новый успех казахстанских атлетов.

#олимпиада #Спорт #Олимпийские игры

