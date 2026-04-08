Всемирно известная оперная певица Мария Мудряк стала Другом ЮНИСЕФ в Казахстане (UNICEF Friend) и присоединилась к глобальному сообществу известных представителей культуры и спорта, поддерживающих миссию организации по защите прав детей, сообщает Kazpravda.kz

Назначение приурочено к 80-летию ЮНИСЕФ. Сегодня организация работает более чем в 190 странах и объединяет известных артистов, спортсменов и общественных деятелей для решения ключевых проблем детства.

Решение о назначении последовало после активной поддержки Марией Мудряк благотворительного гала-ужина ЮНИСЕФ в 2025 году, в ходе которого было собрано 283 миллиона тенге на развитие системы поддержки ментального здоровья детей и подростков в Казахстане.

С начала года эта работа получила практическое развитие. Были разработаны и адаптированы обучающие материалы для специалистов, работающих с детьми, включая школьных психологов и педагогов, а также программы по социально-эмоциональному обучению. Параллельно готовится масштабное обучение специалистов в трех регионах страны (г. Алматы, г. Шымкент и Туркестанская область), которое позволит внедрять эти подходы на уровне школ и сообществ и обеспечивать детям своевременную поддержку.

ЮНИСЕФ имеет более чем 60-летний опыт сотрудничества с известными личностями по всему миру. Послы доброй воли и друзья организации помогают привлекать внимание к проблемам детства, влиять на общественную повестку и решения, а также мобилизовать ресурсы для программ в интересах детей. Сегодня ЮНИСЕФ работает примерно с 400 амбассадорами в более чем 100 странах, и все они поддерживают миссию организации на добровольной основе.

Мария Мудряк является одной из ярких представительниц казахстанской оперной школы на международной сцене. Она выступала на ведущих мировых площадках и сотрудничала с известными дирижёрами и оркестрами. Её участие в инициативах ЮНИСЕФ усиливает связь между культурой и социальной повесткой и помогает привлекать внимание к вопросам детства.

Мария Мудряк продолжает традицию привлечения известных личностей к вопросам защиты прав детей. Ранее Другом ЮНИСЕФ в Казахстане была назначена Динара Сатжан.

«Для меня огромная честь стать частью ЮНИСЕФ. Я хочу использовать свой голос не только на сцене, но и для того, чтобы поддерживать программы ЮНИСЕФ по развитию инклюзивного образования, начиная с самого раннего — дошкольного уровня, чтобы у каждого ребенка были равные возможности для старта. Также для меня крайне важно поддерживать молодежные программы, включая развитие волонтерства, чтобы вдохновлять молодых людей активно участвовать в жизни общества и реализовывать свой потенциал», — отметила Мария Мудряк.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул:



«В год 80-летия ЮНИСЕФ особенно важно объединять усилия с личностями мирового масштаба, которые достойно представляют Казахстан на глобальной арене. Мария Мудряк — оперная звезда мирового класса, чей талант признан в крупнейших театрах планеты. Сотрудничество с такой выдающейся и влиятельной личностью позволяет нам привлечь внимание к правам детей на самом высоком уровне. Голос Марии, звучащий на лучших сценах мира, теперь поможет нам громче заявить о важности инклюзивного образования, начиная с дошкольного возраста, и расширить возможности для молодежи и волонтерского движения в Казахстане».

ЮНИСЕФ продолжает сотрудничество с известными личностями по всему миру, чтобы усиливать голос детей и привлекать внимание к ключевым вызовам современности.